Сторонники движения "Ансар Аллах" нанесли удары по аэропорту Лод и военной цели в Яффо, а также порту Умм-эр-Рашраш, аэропорту Рамон и военному объекту в Ашдоде, сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа

ДОХА, 21 июля. /ТАСС/. Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удары с помощью беспилотников по пяти объектам в Израиле, включая аэропорт Бен-Гурион и порт Эйлат. Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"[Подразделения] беспилотной авиации вооруженных сил Йемена провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС) и военную цель в районе Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС), а также порт Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС), аэропорт Рамон и военный объект в районе Ашдода", - сказал он в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

По словам военного представителя "Ансар Аллах", в ходе атаки на Израиль йеменские мятежники задействовали пять беспилотных летательных аппаратов. Операция, добавил он, "успешно достигла своих целей".

В понедельник ВВС Израиля атаковали порт Ходейда, расположенный на побережье Красного моря. Согласно заявлению израильской армии, удары были нанесены по технике, использовавшейся для восстановления инфраструктуры порта, топливным цистернам, а также кораблям хуситов и судам, находившимся в акватории порта. Как сообщил агентству AFP неназванный представитель хуситов, в результате израильской атаки был уничтожен один из причалов порта.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион.