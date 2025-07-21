Алексей Кучеренко прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что ВСУ должны перейти в наступление

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточным мобилизационным резервом для проведения наступательной операции. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.

В целом политик прокомментировал информацию, ранее опубликованную в газете The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что ВСУ должны перейти в наступление. "[Чтобы перейти в] наступление - это человеческий потенциал нужно иметь соответствующий и мобилизационный резерв, которого нет", - сказал он в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что во время телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп якобы заявил, что, оставаясь в обороне, Украина не сможет изменить ход боевых действий, и потому ВСУ должны перейти в наступление. Комментариев Белого дома на эту тему пока не поступало. Однако 15 июля там утверждали, что Трамп не призывал Зеленского наносить удары вглубь России, в том числе по Москве.

В свою очередь украинское издание "Страна" сообщало, что украинская армия не располагает достаточными ресурсами, чтобы перейти в наступление, и выражало сомнение в том, что рекомендация пойти на такие меры в принципе могла быть получена Киевом от американского лидера.