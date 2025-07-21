Недавно политик перенес ангиопластику во Всеиндийском институте медицинских наук в Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июля. /ТАСС/. Вице-президент Индии Джагдип Дханкхар подал в отставку. Соответствующее заявление он распространил через свою пресс-службу.

"Чтобы уделить первостепенное внимание своему здоровью и следовать рекомендациям врачей, я ухожу в отставку с поста вице-президента Индии с немедленным вступлением в силу", - написал Дханкхар, выразив благодарность президенту, премьеру, парламенту и кабмину страны за совместную работу.

В августе Дханкхару исполнится 74 года. Он вступил в должность вице-президента в августе 2022 года. Недавно политик перенес ангиопластику во Всеиндийском институте медицинских наук в Дели.

Должность вице-президента - вторая по значимости конституционная должность после президента Индии. Вице-президент одновременно занимает пост председателя верхней палаты парламента страны.

Вице-президент Индии избирается непрямым тайным голосованием членами коллегии выборщиков, состоящей из представителей обеих палат парламента. Срок полномочий - пять лет.