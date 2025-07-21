Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной пройдут 23 июля

Владимир Зеленский также добавил, что подробная информация будет представлена 22 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский, цитируя заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, сообщил, что следующая встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля и пройдет в Турции.

"Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку к обмену пленными и еще одну встречу с российской стороной в Турции. Умеров сообщил, что встреча запланирована на среду. Более подробная информация будет представлена завтра", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Ранее в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, он заявил, что предложение российской стороне провести новый раунд переговоров на текущей неделе выдвинул глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле Умеров.