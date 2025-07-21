Британия призвала уважать суверенитет Сирии на фоне авиаударов Израиля

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми указал, что "стабильная Сирия важна для британских национальных интересов"

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Суверенитет Сирии должен соблюдаться всеми странами региона. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, комментируя вооруженные столкновения в республике между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов.

"Мы пришли в ужас от недавнего насилия на юге Сирии, в том числе в отношении гражданских лиц. Столкновения между отрядами друзов и бедуинов быстро переросли в интенсивные боевые действия при участии правительственных сил и с последующими израильскими ударами по сирийским военнослужащим, - сказал министр, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента. - Мы хотим, чтобы боевые действия были прекращены, гражданские лица защищены, а права всех сирийцев соблюдены".

"Насилие в [сирийской провинции] Эс-Сувейда должно быть расследовано, а ответственные за него привлечены к ответственности. Мы выступаем за восстановление гуманитарного доступа, [обеспечение] поставок гуманитарной помощи и уважение сирийского суверенитета", - подчеркнул Лэмми.

Он указал, что "стабильная Сирия важна для британских национальных интересов". Министр выразил заинтересованность в сотрудничестве с Дамаском по вопросам борьбы с терроризмом и нелегальной миграции. Лэмми заявил о готовности работать с новыми сирийскими властями над "предотвращением экстремизма, религиозного раскола и беззакония". "По этой причине мы поддерживаем устойчивое прекращение огня и инклюзивный переходный период", - заключил глава Форин оффиса.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля: в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами из арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля спецподразделения МВД и Минобороны Сирии вошли в одноименный административный центр провинции и начали его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в Дамаске. 19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом урегулирования, разработанным при участии международных посредников, в том числе США.