Канцлер Германии отметил, что системы ПВО, которые должны заменить поставленные Киеву, еще не закупили

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США пообещали Германии и другим странам Евросоюза системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, если Европа передаст свои комплексы Украине. Ведется обсуждение деталей.

"Существует в целом согласие правительства США на передачу систем Patriot нам - Германии и Европейскому союзу, а мы в свою очередь поставим имеющиеся у нас системы Patriot на Украину. То есть мы поставляем и получаем замену. Однако эта замена фактически еще не закуплена. В настоящее время ведутся переговоры с американским правительством о том, откуда следует взять замену", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Берлине.

"Но американское правительство дало принципиальное обещание, что мы получим замену", - констатировал Мерц. По его словам, теперь остается согласовать детали между министрами обороны. Стёре заявил о готовности Норвегии внести существенный финансовый вклад в укрепление украинской противовоздушной обороны.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус на виртуальном заседании контактной группы по Украине 21 июля заявил, что Берлин поможет обеспечить скорейшее получение Киевом пяти систем ПВО Patriot. По данным газеты Bild, президент США Дональд Трамп потребовал от Германии предоставить Киеву системы Patriot из собственных запасов. Американский лидер 14 июля сообщил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил Трамп, поставки будут включать 17 систем Patriot.