Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что это решение принято "из-за ложных и клеветнических действий" со стороны газеты

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Администрация США исключила журналистов газеты Wall Street Journal (WSJ) из сформированного для поездки в Шотландию президентского пресс-пула. Эту информацию газете Politico подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Из-за ложных и клеветнических действий Wall Street Journal их не будет в числе 13 СМИ, которые будут присутствовать на борту [президентского самолета]", - привело издание ее письменное заявление.

Поездка президента США Дональда Трампа в Шотландию запланирована на 25-29 июля.

В начале июля Трамп подал исковую жалобу на медиамагната Руперта Мердока и основанного им холдинга News Corporation, которому принадлежит WSJ. Фигурантами выступают также два автора статьи о том, что президент якобы написал письмо обвиненному в растлении несовершеннолетних американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Глава государства добивается от Мердока выплаты $10 млрд в качестве компенсации за ущерб репутации.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.