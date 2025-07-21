Глава МИД Ирана заявил о приостановке процесса обогащения урана в стране

Тегеран не намерен отказываться от этого процесса, считая его вопросом национальной гордости, сказал Аббас Арагчи

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Обогащение урана в Иране после ударов США по ядерным объектам пока не ведется, однако Тегеран не намерен отказываться от этого процесса, считая его вопросом национальной гордости. Такую позицию изложил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Сейчас оно приостановлено, так как причинен серьезный ущерб, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Вместе с тем, очевидно, мы не намерены отказываться от обогащения, так как оно является достижением наших ученых, более того, теперь это вопрос национальной гордости".

Министр добавил, что в настоящее время Организация по атомной энергии Ирана оценивает масштабы ущерба ядерным объектам и состояние запасов обогащенного урана.

Ранее телеканал NBC News, не приведя подробностей, сообщил, что в результате ударов США был поврежден лишь один иранский ядерный объект. Белый дом опроверг эту информацию. Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы республики. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Такие выводы сделало Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно уточнило, что пришло к подобному заключению с низкой степенью уверенности в его точности.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что иранские ядерные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы из этих комплексов.