Украинский политик назвала прошедшие операции СБУ "карательным мероприятием"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Масштабные обыски, проведенные в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) 21 июля, инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, так как начальник НАБУ Семен Кривонос "отбился от рук Ермака". Такое мнение выразила депутат Верховной рады Анна Скороход, назвав обыски "карательным мероприятием".

"Что происходит с НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС). Главу НАБУ, который немножко отбился от рук Андрея Борисовича [Ермака], будут менять", - сказала она в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

На вопрос, идет ли речь о "воспитательном мероприятии", депутат ответила: "Нет, это карательное мероприятие, и о том, что <…> [офис Зеленского] хочет поменять главу НАБУ, слухи ходят уже последние три-четыре месяца. Поскольку в добровольном порядке у них это не получалось, нужно создать прецедент. Вот создается определенный прецедент, причем, как мы видим, он всегда создается на основании основных статей - работа <…> на РФ, нацбезопасность".

На Украине все чаще говорят об упрочении позиций главы офиса на внутриполитической арене. Так, депутат Рады Дмитрий Разумков сообщал, что его коллеги называют Ермака "начальником Владимира Зеленского". Скороход выражала мнение, что Ермак ищет человека, который может заменить Зеленского.

Ситуация вокруг НАБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне обострения конфликта между Зеленским и НАБУ 21 июля провела 70 обысков у сотрудников антикоррупционного бюро в нескольких регионах. СБУ сообщила о задержании руководителя межрегионального управления детективов ведомства Руслана Магомедрасулова и заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федору Христенко. Государственное бюро расследований предъявило трем сотрудникам НАБУ обвинения в совершении ДТП. Позднее СБУ задержала еще одного сотрудника бюро, которого обвиняют в государственной измене.

В НАБУ указали, что обыски проводятся без санкции суда, в отношении Магомедрасулова применили силу, хотя он не оказывал сопротивления. СБУ пришла с проверкой и в САП. Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что способствовало обострению конфликта. Ожидается, что Зеленский может попытаться ликвидировать НАБУ и САП путем решения Совбеза или правительства.