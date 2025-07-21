Наибольшие потери зафиксированы в рядах друзских отрядов самообороны - 78 бойцов

БЕЙРУТ, 21 июля. /ТАСС/. 1 265 человек стали жертвами вооруженных столкновений, продолжающихся с 13 июля в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщил со ссылкой на медицинские источники новостной портал Elnashra ("Ан-Нашра"). По его сведениям, за сутки число убитых возросло на 146.

Наибольшие потери зафиксированы в рядах друзских отрядов самообороны - 78 бойцов, за сутки они увеличились с 427 до 505 человек. Среди мирных граждан число погибших осталось прежним - 298.

Спецподразделения МВД и Минобороны, направленные из Дамаска в южные районы для восстановления стабильности, потеряли 54 военнослужащих, в их рядах число убитых за сутки возросло с 354 до 408. В проправительственных формированиях арабских племен потери увеличились с 21 до 35 ополченцев. Ранее в ходе израильских авиаударов были убиты 19 сотрудников сил внутренней безопасности.

19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом урегулирования, разработанным при участии международных посредников. Однако 20 июля к северу от административного центра провинции возобновились перестрелки между друзами и бедуинами. В результате запланированный в местечке Умм-Зейтун обмен пленными между сторонами не состоялся.

В понедельник силы внутренней безопасности провели операцию по вывозу из города Эс-Сувейда жителей, которые удерживались там в качестве заложников местными отрядами самообороны. Всего на автобусах были эвакуированы 1,5 тыс. человек. По сведениям общеарабской газеты Asharq al-Awsat ("Аш-Шарк аль-Аусат"), число беженцев, покинувших южную провинцию из-за межобщинного конфликта, достигло уже 128 тыс. Большинство из них переместилось в окрестности Дамаска и Дераа.