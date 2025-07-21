Киеву придется выплачивать кредиты за переданное ему списанное вооружение, заявила политик

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что страны запада используют Украину как полигон для утилизации списанного оружия, за которое Киеву еще придется выплачивать кредиты.

"Смотрите, мы уже давно полигон. Нам же не дали сверхточное, сверхновое оружие, нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине и утилизировали здесь на Украине бесплатно, еще мы и выплатим за него кредиты. Удобно, обалденная история", - сказала она в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Однако не все на Украине смотрят негативно на передачу Киеву устаревшего вооружения. Так, посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный напротив выражал мнение, что Киев мог бы использовать устаревшие и подлежащие списанию американские ракеты, что позволит США даже сэкономить на их утилизации.

Тот факт, что союзники предоставляют Киеву устаревшие и списанные вооружения, ранее признавали представители западных стран. В июне полковник Вооруженных сил Франции в отставке, ветеран французского Иностранного легиона Жак Хогард в беседе с ТАСС отметил, что значительная часть французской военной техники, поставляемой на Украину, является устаревшей и не способна кардинально изменить ход конфликта.