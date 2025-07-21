Маттиас Моосдорф призвал Европу образумиться и перестать перекладывать политику на плечи деятелей культуры

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Отмена в Италии концерта народного артиста РФ Валерия Гергиева - это роковая ошибка. Европа должна образумиться и перестать перекладывать политику на плечи деятелей культуры, заявил в беседе с ТАСС депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции "Альтернатива для Германии" виолончелист Маттиас Моосдорф.

"Перекладывать подобные вещи на плечи деятелей культуры - это роковая ошибка. Общая европейская культурная традиция была и будет - несмотря ни на что", - сказал он. Парламентарий отметил, что "рано или поздно наступит время "после", и уже сейчас нужно понимать, что общая безопасность и общее будущее возможны только вместе с Россией, а не против нее".

По словам Моосдорфа, искусство, культура, спорт и наука - это те сферы, "которые должны развиваться совместно, особенно в мире, который становится все более взаимосвязанным". "Американцы, к слову, продолжают сотрудничать с Россией в этих направлениях. Франция, например, без проблем принимает топливные стержни от Росатома для своих АЭС", - указал он.

Депутат назвал "особенно тревожным, что именно в самой уязвимой области - в культуре и искусстве - сейчас применяются такие демонстративные меры". "Валерий Гергиев, в частности, многие годы поддерживал европейские фестивали, в том числе на собственные средства. Все это - крайне тревожная тенденция. Я очень надеюсь, что Европа в какой-то момент образумится", - подчеркнул он.

Ранее дирекция Королевского дворца Казерты сообщила, что концерт Гергиева, который был запланирован на конец июля в Казерте в Италии, отменен. Гергиев должен был выступить 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля.