В Швейцарии жалуются, что украинские беженцы ведут себя как туристы в отеле

Они требуют отмены защитного статуса S, сообщила газета Tages-Anzeiger

ЖЕНЕВА, 22 июля. /ТАСС/. Представители властей Швейцарии жалуются, что некоторые украинские беженцы ведут себя как туристы в отеле, и требуют отмены специально введенного для них защитного статуса S. Об этом сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.

По словам главы северо-западной коммуны Вигольтинген Франки Буркхардт, когда речь идет об украинцах, местные власти "сталкиваются со все большими трудностями, которые не возникают с другими группами беженцев". В частности, ряд выходцев с Украины "ведет себя неуважительно, требовательно и не желает интегрироваться". Так, они отказываются делить кров с беженцами из Афганистана и "ведут себя как туристы в отеле".

Как отметила Микеле Стерчи, являющаяся подчиненной Буркхардт, украинцы "часто ведут себя высокомерно и выдвигают чрезмерные требования". "Многие точно знают, какие льготы получают другие украинцы в других коммунах или кантонах, и сразу угрожают обратиться к юристу или начинают грубить", - сказала чиновница.

Другие регионы сталкиваются с аналогичной ситуацией, заявил газете вице-президент Ассоциации муниципалитетов Швейцарии и глава коммуны Госсау на северо-востоке страны Йорг Кюндиг. Его организация требует от федерального правительства отменить статус защиты S или хотя бы ограничить круг лиц, имеющих право на его получение. Это связано с тем, что по истечении пятилетнего срока украинские беженцы смогут претендовать на долгосрочное разрешение категории B на проживание в Швейцарии, а также подать ходатайство об оказании помощи в связи с тяжелым материальным положением. Кюндиг опасается, что многие украинские беженцы воспользуются такой возможностью, а это станет серьезным вызовом для местных властей.

Введенный Берном в марте 2022 года для украинских беженцев статус S предусматривает право пребывания в Швейцарии в течение года с возможностью ежегодного продления, а также право на работу с разрешения кантональных властей. Дети украинских граждан со статусом S могут получать в стране образование. Согласно последним данным, на текущий момент в Швейцарии проживают более 69 тысяч украинцев со статусом защиты S. Правительство продлило в сентябре 2024 года действие специальных правил предоставления временного убежища для жителей Украины до 4 марта 2026 года.