Британское правительство сможет замораживать счета фигурантов черного списка и запрещать им въезд на территорию страны, сообщило агентство Reuters

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Первый в мире санкционный режим, направленный против против организаторов нелегальной миграции, заработал в Великобритании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД королевства.

"На протяжении слишком длительного периода времени преступные группировки набивали свои грязные карманы и безнаказанно играли на чувствах уязвимых людей, занимаясь нелегальной миграцией в Великобританию, - сказал глава Форин оффиса Дэвид Лэмми. - Вот почему Соединенное Королевство разработало первый в мире санкционный режим, направленный против группировок, вовлеченных в контрабанду людей и организацию нелегальной миграции, а также их пособников".

Отмечается, что британское правительство сможет замораживать счета фигурантов черного списка и запрещать им въезд на территорию страны. Меры будут направлены прежде всего против тех лиц, которые занимаются оформлением поддельных документов, оказанием финансовых услуг организаторам нелегальных миграционных маршрутов и поставками малых лодок, используемых в проливе Ла-Манш. Впервые о разработке нового санкционного режима Лэмми сообщил в январе.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин Brexit. С 2018 года через Ла-Манш в королевство перебрались более 150 тысяч нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.