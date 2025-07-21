Тегеран скептически настроен в отношении Вашингтона, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Тегеран допускает возможность прямых переговоров с Вашингтоном по иранской ядерной программе в будущем, если США будут готовы вести их на основе принципа равноправия. Об этом заявил 21 июля глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Fox News.

"В данный момент нет, но, возможно, в будущем", - сказал Арагчи, отвечая на вопрос о том, возможны ли когда-нибудь прямые контакты между иранской стороной и администрацией президента США Дональда Трампа. "Все зависит от того, готовы ли США взаимодействовать с Ираном на равных, на основе взаимного уважения, на основе общих интересов", - добавил глава МИД.

По словам Арагчи, Иран "очень скептически настроен в отношении американцев". Как пояснил министр, это обусловлено тем, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе "не был успешным". "Вот почему мы не готовы к прямым контактам с ними [с администрацией США]. Но когда мы почувствуем, что все идет надлежащим образом, все возможно", - подчеркнул глава МИД.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Однако в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии на ядерные объекты страны. В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.