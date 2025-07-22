Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй призвал все заинтересованные стороны в кратчайшие сроки возобновить диалог

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Китай поддерживает право Ирана на мирное использование атомной энергии и готов внести вклад в урегулирование иранской ядерной проблемы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"Необходимо продолжать урегулирование ядерной проблемы Ирана политическими и дипломатическими методами, - приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства слова Ма Чжаосюя, который 21 июля провел телефонный разговор с начальником управления по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони. - Необходимо гарантировать право иранской стороны на мирное использование атомной энергии. Китай готов и впредь играть в этом вопросе позитивную и конструктивную роль".

Как уточнил замминистра иностранных дел КНР, все заинтересованные стороны должны в кратчайшие сроки возобновить диалог и переговоры, чтобы не допустить обострения ситуации. Ма Чжаосюй и Мондолони условились поддерживать тесные контакты по соответствующим вопросам.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров исламской республики и "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по урегулированию разногласий, связанных с ядерной программой Тегерана, пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел.