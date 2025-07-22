Министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи ранее заявил о серьезном ущербе после предыдущей атаки

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вновь нанести удары по иранским ядерным объектам, "если это будет необходимо". С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп после высказываний главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи о серьезном ущербе после предыдущей атаки.

"Министр иностранных дел Аббас Арагчи об иранских ядерных объектах: "Повреждения очень серьезные, они разрушены". Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!" - написал глава Белого дома в Truth Social.

Трамп также призвал телеканал CNN уволить "своего фальшивого репортера" и извиниться перед президентом США и пилотами ВВС, которые, по его словам, уничтожили ядерные объекты.

Ранее Арагчи заявил в интервью телеканалу Fox News, что сейчас обогащение урана в стране пока не ведется, так как американские удары привели к "серьезному ущербу". Однако Тегеран, по его словам, не намерен отказываться от обогащения и считает это вопросом национальной гордости.

25 июня Трамп и министр обороны США Пит Хегсет, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность, что иранские ядерные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы из этих комплексов.

Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы республики.