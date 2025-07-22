Материалы раскрыли согласно указу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, уточнила глава Национальной разведки Тулси Габбард

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация опубликовала на сайте Национального архива США около 230 тыс. документов, касающихся убийства борца за права темнокожего населения страны Мартина Лютера Кинга, включая ранее засекреченные материалы. Об этом заявила 21 июля глава Национальной разведки США Тулси Габбард.

"Эти документы содержат подробные сведения о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга, обсуждения потенциальных улик, внутренние служебные записки ФБР, в которых изложены данные о ходе расследования, информацию о бывшем сокамернике Джеймса Эрла Рэя (убийца Кинга - прим. ТАСС), утверждавшем, что он обсуждал с Рэем предполагаемый план убийства, и другое", - отмечается в письменном заявлении Габбард.

Как она уточнила, материалы были раскрыты согласно исполнительному указу американского президента Дональда Трампа. В этой работе участвовали сотрудники Минюста США, ФБР, ЦРУ и Национального архива. Документы подверглись минимальной цензуре, многие из них ранее не были оцифрованы, отметила Габбард. По ее словам, американцы "почти 60 лет ждали того, чтобы в полном объеме ознакомиться" со сведениями, касающимися расследования убийства Кинга.

Сын борца за права темнокожих Мартин Лютер Кинг III, а также дочь правозащитника Бернис Кинг раскритиковали решение администрации США опубликовать документы. Как они опасаются, это может привести к распространению заведомо ложных сведений об их отце, поскольку руководство ФБР в прошлом стремились его опорочить.

Кинг, родившийся в 1929 году, по сей день считается одним из самых авторитетных американских правозащитников. Политики от обеих американских системообразующих партий США регулярно цитируют выдержки из его выступлений. Особое внимание к наследию Кинга проявляли в последние годы в контексте случаев проявления чрезмерной жестокости по отношению к афроамериканцам со стороны полиции в США, а также следовавших за этим массовых протестов, нередко сопровождавшихся беспорядками.

В 1964 году Кинг удостоился Нобелевской премии мира за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовому угнетению. Он был первым темнокожим американцем, в честь которого установлен бюст в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне. Считается, что Кинга в 1968 году застрелил преступник-рецидивист Джеймс Эрл Рэй, бежавший из заключения в штате Миссури. После ареста он сознался в убийстве Кинга и был приговорен к 99 годам тюрьмы, где и скончался в 1998 году. Многие эксперты пытались доказать, что убийство было результатом заговора, однако документальных подтверждений эти теории так и не получили.