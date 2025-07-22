Советник офиса премьера Израиля назвал вредным заявление 25 стран о войне в Газе

Это обращение подрывает переговорный процесс и укрепляет у ХАМАС чувство безнаказанности, заявил Дмитрий Гендельман

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /ТАСС/. Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман прокомментировал совместное заявление глав МИД 25 стран о необходимости немедленно прекратить огонь в секторе Газа и назвал его несправедливым.

"Совместное заявление, в котором нет ни одного слова о давлении на [палестинское движение] ХАМАС, не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя у ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны", - написал советник в своем Telegram-канале. Гендельман считает, что данное заявление является "не помощью, а заблуждением, которое подает ХАМАС неверный и опасный сигнал". По его словам, именно палестинские радикалы начали войну с Израилем и препятствует мирному соглашению.

21 июля МИД Великобритании распространил текст заявления, в котором главы МИД 25 стран и еврокомиссар по обеспечению готовности и преодолению кризисных ситуаций Аджа Лябиб (Бельгия) призвали Израиль "немедленно закончить войну" в Газе и снять ограничения на доставку в анклав гуманитарной помощи. В тексте обращения содержится призыв к ХАМАС, Израилю и международному сообществу "объединиться в совместных усилиях, чтобы завершить этот ужасный конфликт путем достижения немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня". Подписанты выразили поддержку усилиям США, Катара и Египта на этом направлении.