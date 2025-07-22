Болтон: Трамп хочет выйти из украинского кризиса, несмотря на поставки Patriot

По словам бывшего помощника президента США, решение о предоставлении помощи Украине говорит об обеспокоенности Вашингтона низкими оборонными расходами и намерением наращивать военное производство

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы прекратить посредничество в конфликте на Украине, несмотря на решение направить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение выразил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для газеты The Wall Street Journal.

По его словам, Трамп хочет выйти из украинского кризиса "как в дипломатическом, так и в военном в плане", а его решение о предоставлении помощи Киеву говорит об обеспокоенности Вашингтона низкими оборонными расходами и намерением наращивать военное производство.

Болтон считает, что недавние заявления Трампа о предоставлении систем Patriot, 50-дневном сроке для заключения перемирия и угрозы России со стороны американского президента по поводу введения пошлин и санкций могут и не свидетельствовать о новом этапе поддержки Украины. Однако он предполагает, что таким образом Трамп выражает недовольство участием в конфликте, который "считает войной Европы".

По мнению экс-помощника, решение о поставке систем Patriot Киеву носит временный характер и обусловлено тяжелой ситуацией с нехваткой американских средств ПВО. Выразив готовность помочь Украине вооружением, хозяин Белого дома смог призвать Конгресс США срочно увеличить расходы на их производство.

Болтон также назвал угрозы Трампа "бессмысленными". Он пишет, что потенциальное введение пошлин на экспорт из РФ не будет "практически ничего значить", а предостережения импортерам российской нефти и газа, таким как Индия и Китай, "смехотворны". Как считает автор статьи, по истечении установленного Трампом 50-дневного срока он будет "искать оправдания для бездействия" в отношении Москвы.

Трамп 14 июля заявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.