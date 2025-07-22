Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета заявил, что тогда советник по нацбезопасности Джейк Салливан заверил его, что конфликта и расширения НАТО не будет

ШАНХАЙ, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Американская администрация в конце 2021 года не хотела соглашаться на нерасширение НАТО и отказывалась предотвратить конфликт на Украине. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс, посетивший Фуданьский университет.

"В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин сказал президенту США Джо Байдену: "Вот соглашение по безопасности, вы останавливаете расширение НАТО". Я позвонил в Белый дом в конце 2021 года, чтобы поговорить с Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности, и сказал: "Джейк, предотвратите войну, скажите, что НАТО не будет расширяться". Он ответил: "Нет, мы не можем, у нас политика открытых дверей", - сообщил эксперт.

Он спросил Салливана, работает ли подобная политика открытых дверей в отношении России и может ли Москва создать военный плацдарм в Западном полушарии. Советник по нацбезопасности в ответ заявил, чтобы Сакс не беспокоился, так как конфликта и расширения Североатлантического альянса не будет.

"Это американское правительство, они как дети, разговоры, которые я слышу, настолько бессмысленны, как будто они ничего не знают, они говорят: "Не волнуйтесь, все в порядке". А потом война длится три года, - сказал Сакс. - По-моему, этой войны можно было избежать еще в январе 2022 года, но они ее раздули".

По словам профессора, после начала переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года он полетел в Анкару, чтобы поговорить с турецкими посредниками. "15 апреля 2022 года был представлен почти готовый проект соглашения, но США сказали не подписывать его, и [Владимир] Зеленский отказался, - подчеркнул Сакс. - США препятствовали миру с самого начала".

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Брюссель и Вашингтон передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел.