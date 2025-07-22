В честь этого события запланированы воздушные показы и выставки

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Индия осенью этого года выведет из эксплуатации военно-воздушных сил республики сверхзвуковые фронтовые истребители советской разработки МиГ-21, которые прослужили стране более 60 лет. Как сообщает газета The Economic Times, торжественная церемония прощания с этими машинами состоится 19 сентября на авиабазе Чандигарх.

"Ни один другой истребитель не был связан с военно-воздушными силами Индии так долго, как МиГ-21 - целых две трети 93-летней истории ВВС страны неразрывно связаны с этим самолетом. Он принимал участие во всех боевых действиях с 1965 года вплоть до операции "Синдур" и в той или иной форме повлиял на карьеру практически каждого ныне живущего индийского летчика-истребителя. Нет сомнений, что это будет эмоциональное прощание с легендой индийского неба", - сказал газете авиационный эксперт Ангад Сингх.

Источники сообщили, что на прощание приедут высшее руководство ВВС и ветераны, которые долгие годы были связаны с авиацией. В честь этого события запланированы воздушные показы и выставки.

Индия - одна из немногих стран, где до сих пор продолжается эксплуатация истребителей МиГ-21, считавшихся самыми распространенными в мире. СССР начал их поставки на Индийский субконтинент в январе 1963 года. За прошедшее время индийская военная авиация получила 946 истребителей МиГ-21 различных модификаций, часть из которых были построены по советской лицензии на индийских предприятиях.

Основу индийских ВВС сейчас составляют истребители Су-30МКИ и МиГ-29. Первоначально предполагалось, что последние несколько эскадрилий МиГ-21 будут заменены индийскими легкими боевыми самолетами (LCA Mk1A), но поставки истребителей отечественного производства задерживаются на протяжении многих лет. В 2022 году Индия закупила 36 французских многоцелевых истребителей Rafale.