Законопроект также предусматривает передачу объекта под управление арт-центра "Котел культуры", что означает фактическую ликвидацию Центра русской культуры как отдельного учреждения

ВИЛЬНЮС, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Таллинского городского собрания утвердили решение о переименовании Центра русской культуры в культурный центр "Мере" и передачу его под управление арт-центру "Котел культуры", что фактически означает ликвидацию учреждения. Об этом сообщила газета Postimees.

За принятие документа проголосовали 40 депутатов, 33 законодателя выступили против. Еще один из членов горсобрания воздержался от голосования.

В апреле власти города демонтировали советскую символику со здания Центра русской культуры. Отмечалось, что архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллинского городского музея. В июне Городская управа Таллина одобрила проект решения, предусматривающий переименование Центра русской культуры в культурный центр "Мере". Законопроект также предусматривает передачу объекта под управление арт-центра "Котел культуры", что означает фактическую ликвидацию Центра русской культуры как отдельного учреждения.

Здание в стиле сталинского ампира с элементами неоклассицизма было построено в 1951-1954 годах по проекту архитектора Александра Кузнецова. В нем располагался Дом офицеров Балтийского флота. Строение признано памятником архитектуры.