Для города Казерта это означает также упущенную возможность, указал евродепутат от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд"

РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Отмена в Казерте в Италии концерта народного артиста РФ Валерия Гергиева не способствует дипломатии и только усугубляет ситуацию. Такое мнение выразил евродепутат от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" Данило Делла Валле.

В видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Делла Валле отметил, что ряд поддержавших отмену, включая представителей правящей в республике партии "Братья Италии" и оппозиционной Демократической партии, "празднуют так, будто положили конец конфликту между Россией и Украиной". В видеообращении депутата звучит композиция "Танец рыцарей" из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.

"Политика - процесс куда сложнее, и подобные вещи лишь усугубляют ситуацию с политической и дипломатической точки зрения. Для города Казерта это означает также упущенную возможность", - указал европарламентарий.

Ранее дирекция Королевского дворца Казерты сообщила, что концерт Гергиева, который был запланирован на 27 июля, отменен. Он должен был выступить в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля.