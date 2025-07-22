Представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что операция "достигла своей цели"

ДОХА, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, применив гиперзвуковую баллистическую ракету. Как утверждает военный представитель движения Яхья Сариа, операция "достигла своей цели".

"Ракетные войска <...> провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал Сариа в эфире подконтрольного "Ансар Аллах" телеканала Al Masirah.