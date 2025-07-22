Bloomberg: коррупция может остановить поставки оружия из Европы для ВСУ

Обыски в НАБУ, а также задержание председателя правления украинского Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина журналист агентства Марк Чемпион оценил как политически мотивированные

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Коррупция остается "ахиллесовой пятой" Украины и может привести к прекращению поставок европейской военной помощи стране. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион, комментируя прошедшие накануне обыски СБУ в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

По его словам, "это всегда нехороший знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, проводят рейды против агентств и активистов, призывающих их к ответу". "Это то, что страна не может позволить себе, когда она просит налогоплательщиков по всей Европе вливать дополнительные десятки миллиардов евро в ее оборону", - пишет колумнист.

Обыски в НАБУ, а также задержание председателя правления украинского Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина журналист оценил как политически мотивированные. "Они символизируют более широкую проблему, которая может иметь прямой, разрушительный эффект для военных нужд страны", - продолжил автор.

Среди других тревожных тенденций он назвал законопроект партии "Слуга народа", который может наделить иммунитетом от судебного преследования людей, вовлеченных в производство или закупку вооружений. По мнению Чемпиона, "если закон будет принят в его текущей форме, то он будет сродни лицензии на коррупцию в оборонной промышленности".

Он отметил, что хоть на Украине и существуют антикоррупционные институты, это не означает, что они защищены от политического вмешательства, особенно в военное время.

Раньше ключевую роль в антикоррупционной кампании на Украине играли международные партнеры Киева, но сейчас США "неожиданно, кажется, не заинтересованы [в этом]".