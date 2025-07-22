Следующие дни будут решающими, отметил источник в израильском МИД

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следующие дни станут решающими для переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, в рамках новой сделки израильская сторона рассчитывает освободить еще 10 заложников и вернуть тела погибших. Об этом заявил ТАСС источник в МИД Израиля.

"Сейчас идут переговоры по достижению соглашения о перемирии с ХАМАС. Следующие дни будут решающими. Мы рассчитываем, что в ее рамках (сделки - прим. ТАСС) ХАМАС освободит часть заложников, 10 человек. И вернет часть тел погибших", - отметил источник в израильском МИД.

При этом, как указал источник, израильская сторона не исключает усиления военных действий в Газе в случае провала переговоров с ХАМАС. "Если сделка не будет достигнута, то на земле в военном плане будет то же самое или даже хуже", - подчеркнул он.

Ранее близкое к радикальному движению агентство Maan сообщило, что соглашение между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной о перемирии и освобождении части заложников будет подписано в течение ближайших дней.