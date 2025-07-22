Им запретили въезд в республику

ТБИЛИСИ, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники департамента миграции МВД Грузии депортировали 25 иностранцев, среди которых есть граждане России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, в результате проведенных за последние дни мероприятий из Грузии были депортированы граждане Азербайджана, Армении, Египта, Индии, Иордании, Ирана, Нигерии, Китая, Пакистана, России и Турции. Депортированным лицам въезд в республику запрещен.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными мигрантами. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.