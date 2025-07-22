Ярослава Гадзало обвиняют в незаконном использовании бюджетных средств

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Суд в Киеве отстранил от должности президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзало, его обвиняют в незаконном использовании бюджетных средств. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, Гадзало отстранен от должности до завершения досудебного расследования. По данным следствия, президент академии устроил своего водителя сразу на четыре государственных аграрных предприятия. Таким образом, личный водитель получал из бюджета зарплату за фиктивную работу.

Гадзало возглавляет академию с 2014 года. В июне у него также проходили обыски по делу о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.