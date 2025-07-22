Китай выступает за сильное представительство глобального Юга, уважение национального суверенитета и многосторонний порядок, заявил профессор - ассистент Пекинского университета Люй Сяоюй

ЖЕНЕВА, 22 июля. /ТАСС/. Китай расширяет влияние в ООН, заполняя вакуум, возникший в результате политики президента США Дональда Трампа, при котором страна выходит из ряда международных организаций. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Вследствие сокращения американской помощи иностранным государствам Китай "активизировал усилия по заполнению образовавшегося вакуума, особенно в швейцарском дипломатическом центре - Женеве", сообщили изданию на условиях анонимности официальные лица и дипломаты. Это затрагивает в том числе Международный союз электросвязи (МСЭ), который устанавливает глобальные стандарты телекоммуникаций, и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По словам западных официальных лиц, Китай проявил особую активность в отношении инициативы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "ООН-80" по адаптации организации к реалиям, но с сохранением Устава ООН.

Как отметил профессор - ассистент Пекинского университета Люй Сяоюй, Китай поддерживает "необходимые и справедливые" реформы ООН в рамках инициативы "ООН-80". Пекин выступает "за более сильное представительство глобального Юга, уважение национального суверенитета и многосторонний порядок". "С потенциальным слиянием агентств по развитию в рамках "ООН-80" Китай имеет все возможности для расширения своего влияния в этой области", - сказал он.

Бывший дипломат ООН подчеркнул, что гибкий подход китайской стороны к решению проблем и достижению консенсуса "обеспечил ей сейчас прочные позиции". Другой высокопоставленный европейский дипломат заявил, что Китай позиционирует себя "в качестве посредника" в ответ на зачастую жесткую внешнюю политику Трампа, даже по отношению к союзникам США. С КНР "сотрудничают многие страны Африки и Индо-Тихоокеанского региона", добавил собеседник издания.