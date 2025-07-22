Предварительно оба пункта для голосования будут работать на территории посольства в Москве

КИШИНЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии планирует открыть к парламентским выборам 28 сентября два участка для голосования на территории России, где проживают сотни тысяч молдаван. Как свидетельствует опубликованный на сайте ЦИК предварительный список участков, оба пункта для голосования будут работать на территории посольства в Москве, как и на прошлогодних президентских выборах.

В сообщении ЦИК отмечается, что такое решение было принято по предложению МИД Молдавии. Окончательный список должен быть утвержден до 24 августа.