Умер угрожавший Калининградской области польский генерал Скшипчак

Ему было 69 лет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Польши и военный эксперт генерал Вальдемар Скшипчак, угрожавший атаковать Калининградскую область в случае конфликта России и НАТО, умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Нам поступила грустная информация о смерти генерала Вальдемара Скшипчака", - написал министр в X.

Скшипчак поступил на военную службу в 1976 году. В разные годы он командовал 16-й механизированной дивизией и 11-й бронекавалерийской дивизией. С 2006 по 2009 году Скшипчак занимал должность командующего сухопутными войсками польской армии. С 2011 по 2013 год Скшипчак работал советником тогдашнего главы Минобороны Томаша Семоняка. После выхода в отставку Скшипчак стал популярным военным экспертом, в последние годы он активно давал комментарии по тематике конфликта на Украине, в том числе о боеготовности ВСУ. В феврале 2024 года в польских СМИ разошлось выступление Скшипчака, в котором он назвал Калининградскую область "все еще оккупированной" Кенигсбергской областью и заявил, что в случае конфликта между НАТО и Россией будущим этой территории станет "ликвидация".