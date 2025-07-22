Он будет противостоять прозападным партиям на парламентских выборах в сентябре и выступать за партнерство с Россией, сообщил экс-президент республики

КИШИНЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Четыре оппозиционные молдавские партии договорились сформировать избирательный блок, который будет противостоять прозападным партиям на парламентских выборах в сентябре. Об этом на совместном брифинге заявили лидеры Партии социалистов Республики Молдова, Партии коммунистов Республики Молдова, партий "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" Игорь Додон, Владимир Воронин, Василий Тарлев и Ирина Влах.

"Мы договорились о создании избирательного блока. <...> Приступим к его регистрации в Центральной избирательной комиссии, партии должны провести съезды и принять учредительные документы", - сказал Додон. По его словам, блок будет "защищать молдавскую идентичность и христианскую веру, нейтралитет и суверенитет".

"Во внешней политике мы выступаем за сбалансированное партнерство со всеми странами и восстановление отношений с Российской Федерацией. Вся внешняя политика и ориентиры действующей власти должны быть пересмотрены и соответствовать национальным интересам Молдавии", - сказал Додон.

Новому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии. По словам Додона, объединения левоцентристской оппозиции позволят оправдать ожидания примерно 50% избирателей. "Если нам удастся получить их поддержку, у нас есть реальный шанс получить парламентское большинство и сформировать правительство", - отметил он.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из Молдавии были высланы десятки российских дипломатов.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте может быть поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива", а также Наша партия.