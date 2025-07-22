Сийярто: Венгрия не откажется от российских нефти и газа

Это грозит повышением в два, три и даже четыре раза расходов на коммунальные услуги для венгерских семей, заявил глава МИД республики

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Венгрия не допустит, чтобы руководство Евросоюза запрещало ей использовать российские нефть и газ. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече с послами стран ЕС в Будапеште.

"Брюссель движется в совершенно неверном направлении: они хотят продолжать войну [на Украине], они хотят пустить нелегальных мигрантов и навязать нам гендерное безумие. Кроме того, они хотят запретить нам использовать дешевые российские нефть и газ, что грозит повышением в два, три и даже четыре раза расходов на коммунальные услуги для венгерских семей. Мы не допустим этого, для нас Венгрия на первом месте. Я ясно дал понять это послам стран ЕС в Будапеште", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее правительство Венгрии заявило, что не поддержит разработанный Еврокомиссией план полного отказа от поставок в ЕС нефти и газа из России к началу 2028 года.