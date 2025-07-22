Находящегося в международном розыске экс-лидера Демократической партии обвиняют в том, что в 2016 году он путем подкупа и шантажа смог взять под контроль молдавскую судебную систему и законодательный орган

КИШИНЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Полиция Молдавии заявила о задержании в Греции бывшего лидера Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка.

"Некоторое время назад по официальным каналам связи Интерпола в Афинах (Греция) нам сообщили, что задержаны два гражданина Молдовы. Один из них - Владимир Плахотнюк", - говорится в сообщении на странице Генерального комиссариата полиции в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Находящегося в международном розыске Плахотнюка обвиняют в том, что в 2016 году он путем подкупа и шантажа смог взять под контроль судебную систему Молдавии, законодательный орган и сформировал правительство из проевропейских партий, которые пользовались поддержкой США и ЕС. Несмотря на массовые протесты оппозиции, требовавшей роспуска парламента и досрочных выборов, бизнесмена поддержала помощник госсекретаря США по делам Евразии (2013-2017) Виктория Нуланд. В благодарность за поддержку Вашингтона Плахотнюк в 2017 году запретил членам правительства Молдавии ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов, последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.

После смены власти в июне 2019 года олигарх бежал в США. Прокуратура республики обвинила его в причастности к хищению $1 млрд из банков страны и направила Вашингтону запрос на его экстрадицию, но получила отказ. Плахотнюк покинул США. В 2021-2022 гг. повторные обращения Кишинева в Интерпол были проигнорированы. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила о возобновлении розыска олигарха в связи с появлением в деле новых обстоятельств.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных средств из банков РФ совместно с молдавским политиком Ренато Усатым. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку.​​