Ее поручил сформировать Владимир Зеленский

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с РФ, ее вновь возглавит Рустем Умеров.

"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Прежний состав делегации также возглавлял Умеров, который на тот момент занимал пост министра обороны страны. Однако он лишился своего поста 16 июля, когда все правительство было отправлено в отставку. 18 июля Зеленский назначил Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. По словам Зеленского, в состав делегации также войдут представители его офиса, украинской разведки и МИД Украины. В преддверии нового раунда переговоров Зеленский провел совещание с Умеровым и главой своего офиса Андреем Ермаком. Умеров доложил "про выполнение договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и про договоренности о новой встрече в ближайшее время".

В понедельник Зеленский заявил, что следующая встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля и пройдет в Турции. Источник ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров состоится 24 июля.

Россия и Украина по итогам двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 26 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.