Антикоррупционные ведомства Украины заявили, что их пытаются ликвидировать

НАБУ и САП призвали Раду воздержаться от голосования по соответствующему законопроекту

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявили, что власть пытается уничтожить их независимость, и призвали Раду воздержаться от голосования по соответствующему законопроекту.

"Парламент готовится ко второму чтению законопроекта №12414, в который в последний момент внесены правки, фактически уничтожающие независимость САП и подчиняющие деятельность НАБУ и САП генеральному прокурору. <...> Фактически в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена", - говорится в официальном заявлении двух ведомств, которое опубликовало НАБУ в своем Telegram-канале.

В НАБУ призвали народных избранников воздержаться от голосования, которое, как считает ведомство, может уничтожить независимость антикоррупционной системы на Украине.

Как разъясняется в заявлении, этот законопроект предусматривает, что генпрокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору, а также имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, изменять подследственность, передавая дело другим органам. Предусматривается также, что генпрокурор сможет закрыть расследование по требованию стороны защиты, самостоятельно разрешать споры о подследственности и подписывать документы о предъявлении подозрений высокопоставленным чиновникам. Кроме того, согласно законопроекту, руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров - это решает только генпрокурор.

Как полагает депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), такое быстрое изменение законов в Раде объясняется тем, что НАБУ подобралось к Владимиру Зеленскому, что спровоцировало быстрые и неосторожные превентивные действия. Запланированная кампания по уничтожению антикоррупционного бюро была бы другой, уверен депутат.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что во вторник Верховная рада внесла в повестку дня законопроект, по факту ликвидирующий НАБУ и САП.