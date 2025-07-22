Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли связала это с тем, что организация поддерживает вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, противоречащие американским интересам

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, поскольку организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

"Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре", - сказала она в комментарии газете New York Post.