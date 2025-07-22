Владельцы детских магазинов утверждают, что запрет наносит ущерб их предпринимательской деятельности

ДУБАЙ, 22 июля. /ТАСС/. Власти города Кандагар на юге Афганистана запретили продажу детских игрушек. Об этом сообщил телеканал Amu TV со ссылкой на владельцев детских магазинов.

По их утверждению, движение "Талибан" якобы препятствует продаже кукол и детских фигурок. По словам предпринимателей, это наносит ущерб их бизнесу.

Ранее агентство Khaama Press сообщило, что власти Афганистана запретили игру в шахматы на неопределенный срок. Решение было принято из-за религиозных соображений и ограничений, установленных министерством поощрения добродетели и предотвращения порока. Афганская шахматная федерация закрыта, а все мероприятия, связанные с этим видом спорта, отменены.