Мозамбик ценит поддержку России в борьбе за независимость

Глава МИД республики Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш добавила, что Москва всегда "была рядом с Мапуту"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мозамбик благодарен России за поддержку республики в борьбе за ее независимость. Об этом заявила глава МИД Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"25 июня 1975 года была провозглашена независимость Мозамбика, но наши отношения не начинаются с этой даты. Наши отношения уходят глубоко корнями в историю нашей борьбы за независимость, и мы знаем и помним, что Россия всегда поддерживала нас в нашей борьбе за независимость. <...> Мы также обязаны своей независимостью в том числе и Российской Федерации", - отметила она.

Глава дипведомства республики добавила, что Россия всегда "была рядом с Мозамбиком", и россияне оказывали стране поддержку. "Я помню, с 1975 года где-то до 90-х годов всегда россияне присутствовали в нашей стране: это были медики из России, это были солдаты из России, военные инструкторы. Они были повсюду. И также особую роль я хотела бы отметить геологов из России. Как мы любим говорить, Россия лучше знает карту нашей страны, чем мы сами", - подчеркнула она.

Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш также восхитилась красотой Москвы, отметив широкие проспекты и современные технологии города. "Я всегда рассказываю всем моим знакомым, что эта столица прекрасна в том числе тем, что в ней современные высокие здания, большие улицы, и одновременно с этим это очень зеленый город. Поэтому, господин министр, я очень рада снова находиться здесь, вернуться в мою любимую столицу", - добавила глава МИД.