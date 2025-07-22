За принятие поправок проголосовали 263 депутата, против - 13

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за принятие поправок в закон, которые фактически уничтожают независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Это следует из трансляции заседания парламента.

За принятие поправок, которые были включены в законопроект в последний момент, проголосовали 263 депутата, против - 13, еще 13 воздержались от голосования.

Ранее оппозиционные парламентарии пытались сорвать голосование, а ряд депутатов Рады заблокировал трибуну в зале парламента.

Согласно принятому закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое занимается вопросом контроля деклараций.

Как утверждает депутат Рады Ярослав Железняк, принятый Радой закон собираются уже сегодня подписать и спикер парламента Руслан Стефанчук, и Владимир Зеленский, хотя по регламенту сейчас спикер не имеет права подписывать эти изменения.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. 21 июля Служба безопасности Украины на фоне обострения конфликта между Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. В рамках этих действий был задержан и арестован ряд сотрудников НАБУ. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что масштабные обыски являются ответом на обвинения Чернышову.