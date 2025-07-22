При этом глава МИД Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукагш отметила, что украинский конфликт сегодня влияет на весь мир, в том числе и на Африканский континент

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мапуту надеется, что очередной раунд переговоров Москвы и Киева, который должен состояться в ближайшие дни в Стамбуле, пройдет успешно как для РФ, так и для Украины. Об этом заявила глава МИД Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По ее словам, Мозамбик "видит, что Россия - очень устойчивая страна, которая выдержала все санкции, все препятствия и пытается решить украинский конфликт путем переговоров".

"Господин министр, Сергей Лавров, сказал мне, что планируется следующий раунд переговоров, и я надеюсь, что этот раунд переговоров пройдет успешно для обеих стран", - подчеркнула глава МИД республики.

При этом она отметила, что украинский конфликт сегодня влияет на весь мир, в том числе и на Африканский континент с точки зрения продовольственной безопасности и поставок со стороны России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что третий раунд прямых российско-украинских переговоров намечен на эту неделю. До этого Киев заявлял о своем предложении провести новый раунд переговоров на текущей неделе. Источник ТАСС подтвердил, что контакты пройдут 24-25 июля и их площадкой останется Стамбул.