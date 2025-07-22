Глава МИД республики отметил, что Владимир Зеленский "крайне враждебно относится к Венгрии и венгерскому народу, включая венгров, живущих в Закарпатье"

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, несмотря на угрозы со стороны Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов прозвучавшие в Киеве высказывания о том, что позиция Будапешта не останется без последствий.

Глава МИД на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Андорры Иммой Тор Фаус отметил, что как бы ни угрожал Зеленский, "Венгрия не поддержит вступление Украины в Европейский союз".

Сийярто считает, что Владимир Зеленский "крайне враждебно относится к Венгрии и венгерскому народу, включая венгров, живущих в Закарпатье". "Он явно относится к Венгрии и венгерскому народу как к врагам. В последние годы это стало очевидно для всех", - подчеркнул Сийярто.

Он напомнил, что украинские власти лишили основополагающих прав венгерское меньшинство в Закарпатской области, а недавно от рук местных силовиков там погиб 45-летний житель города Берегово этнический венгр Йожеф Шебештьен. Он умер от травм в больнице после того, как был жестоко избит на призывном пункте, поскольку не хотел отправляться на фронт. Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв на армейскую службу и грубое нарушение прав человека.

Правительство Венгрии выступает против приема Украины в ЕС, считая, что это втянет страны сообщества в прямой военный конфликт с Россией и разрушит европейскую экономику.