В документе приводится кадастровый номер выделяемого участка

ТБИЛИСИ, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал распоряжение о выделении посольству Азербайджана в Тбилиси дополнительной территории в 69 кв. м. сроком на 49 лет. Документ опубликован на сайте правительства Грузии.

"Передать посольству Республики Азербайджан на безвозмездной основе с правом застройки сроком на 49 лет участок земли не сельскохозяйственного назначения площадью 69 км. м., находящийся в собственности государства", - говорится в распоряжении.

В документе приводится кадастровый номер выделяемого посольству участка. Согласно карте Агентства развития муниципальных сервисов, это квадратный участок рядом с территорией диппредставительства, расположенного в Тбилиси на улице Горгасали.