По данным издания, идея создания подобного фонда начала прорабатываться практически сразу после начала боевых действий в анклаве в октябре 2023 года

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), который занял фактически монопольное положение в распределении продуктов питания среди жителей палестинского анклава, был создан по инициативе группы израильских военных и предпринимателей, а также их партнеров из США и ряда других стран. Об этом говорится в расследовании газеты The Washington Post (WP), основанном на внутренних документах фонда и связанных с ним организаций, а также на данных источников во властных структурах Израиля и США.

По данным издания, идея создания подобного фонда начала прорабатываться израильскими военными и бизнесменами практически сразу после начала боевых действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Тогда была создана инициативная группа, которая начала анализировать вопросы устройства сектора Газа, в том числе связанные с обеспечением жителей анклава продуктами питания, после окончания боевых действий. Руководство Израиля не доверяло сложившейся схеме распределения через структуры ООН и международные гуманитарные организации и заблокировало ежедневную доставку гуманитарной помощи в Газу, поскольку считало, что помощь расхищается ХАМАС.

Под давлением администрации бывшего президента США Джо Байдена Израиль возобновил доставку помощи в ограниченном режиме. В январе 2024 года представители инициативной группы обратились к ветерану ЦРУ и экс-замминистра обороны США Майклу Викерсу, который входит в совет директоров консалтинговой компании Orbis Operations, созданной бывшими сотрудниками спецслужб. При этом сама компания принадлежит инвестиционной фирме McNally Capital.

От замысла к реализации

Викерс порекомендовал группе обратиться к вице-президенту Orbis Operations Филиппу Рейли, бывшему старшему оперативному сотруднику ЦРУ, с ним у израильских представителей сложились прочные отношения, и они начали работу над планом по организации доставки гуманитарной помощи в Газу в обход структур ООН. Администрация Байдена была осведомлена о контактах, но относилась к проекту скептически, поддерживая сложившуюся систему распределения продовольствия в анклаве. К осени 2024 года был готов подробный план по созданию некоммерческой организации (НКО) для организации доставки гуманитарной помощи.

Далее компания должна была нанять генерального подрядчика, который занялся бы организацией строительства инфраструктуры и работы распределительных пунктов. Сам подрядчик должен был заключить договор с американской охранной компанией для обеспечения безопасности. Место генерального подрядчика заняла компания Safe Reach Solutions, которая через трастовый фонд принадлежит McNally Capital. Подготовка плана по созданию GHF была приостановлена зимой 2025 года на фоне переговоров по перемирию в секторе Газа, но затем активизировалась вновь, уже 2 февраля были зарегистрированы юрлица фонда в Швейцарии и в американском штате Делавэр.

После срыва перемирия в марте 2025 года Израиль полностью заблокировал доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, на этом фоне израильские власти стали продвигать идею организации новой системы доставки гуманитарной помощи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предполагал, что администрация президента США Дональда Трампа поддержит эту инициативу. Эти ожидания оправдались и в конце мая этого года схема с участием GHF в качестве фактически монопольной организации по распределению питания в анклаве начала свою работу, выдав за это время жителям Газы 85 млн продуктовых наборов.