В ЮНЕСКО назвали ожидаемым решение США о выходе из организации

Гендиректор Одре Азуле отметила, что она глубоко сожалеет о таком шаге Соединенных Штатов

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением США о выходе из организации, одновременно назвав такое развитие событий ожидаемым. Соответствующее заявление распространила пресс-служба организации.

"Я глубоко сожалею о решении президента [США] Дональда Трампа вновь вывести Соединенные Штаты Америки из ЮНЕСКО - решение, которое вступит в силу в конце декабря 2026 года. Это решение противоречит основополагающим принципам многосторонности и может затронуть в первую очередь наших многочисленных партнеров в Соединенных Штатах Америки - сообщества, стремящиеся к включению объектов в Список всемирного наследия, получению статуса "Творческий город" и созданию университетских кафедр", - отметила Азуле.

Тем не менее гендиректор подчеркнула, что данное решение США "было ожидаемо и ЮНЕСКО подготовилась к нему". Она напомнила о проведении в последние годы структурных реформ и "диверсификации источников финансирования". В настоящее время вклад США составляет 8% от общего бюджета организации, уточнила Азуле. "На данном этапе организация не рассматривает возможность каких-либо сокращений", - подчеркнула она.

Азуле напомнила, что в 2018 году, когда США аналогичным образом отказались продолжать сотрудничество с организацией в первый президентский срок Трампа, назывались "те же самые причины", несмотря на то что "ситуация кардинально поменялась", а политическая напряженность в организации ослабла. "Эти утверждения также противоречат реальности усилий ЮНЕСКО, особенно в области образования о Холокосте и борьбы с антисемитизмом", - добавила она, отвечая на высказанные представителем Белого дома утверждения о продвижении "антиизраильских и антиеврейских инициатив".

Генеральный директор заверила, что независимо от решения нынешней администрации в Вашингтоне ЮНЕСКО "продолжит выполнять задачи, несмотря на неизбежное сокращение ресурсов". Она заверила, что в ЮНЕСКО "всегда будут приветствовать" США и продолжат сотрудничество с американскими партнерами в частном секторе и академических кругах, а также намерена продолжать диалог с властями этой страны.

США и ЮНЕСКО

4 февраля Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Американский лидер подверг деятельность ООН критике, заявив, что организация "обладает огромным потенциалом", но не реализует его уже на протяжении долгого времени. Также в своем указе Трамп потребовал в течение 90 дней пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО, проверить, как организация "поддерживает интересы США".

Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась "излишняя политизация" ЮНЕСКО и "неразумное расходование" ее бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году. В 2018 году Трамп во время первого президентского срока повторно вышел из организации из-за "обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и сохраняющейся антиизраильской предвзятостью". США вернулись в организацию в 2023 году.