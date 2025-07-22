Международная организация проводит "глобалистскую и идеологизированную повестку", которая противоречит политике Вашингтона "Америка прежде всего", говорится в заявлении Госдепартамента

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Госдеп проинформировал руководство ЮНЕСКО о выходе США из этой международной организации, страна перестанет быть ее полноправным членом 31 декабря 2026 года.

"Сегодня США проинформировали гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле о решении Соединенных Штатов выйти из ЮНЕСКО. Продолжение участия в ЮНЕСКО не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Госдепа. Как отмечается в документе, международная организация проводит "глобалистскую и идеологизированную повестку", которая противоречит политике Вашингтона "Америка прежде всего".

"Решение ЮНЕСКО принять "Государство Палестина" в качестве государства-члена является крайне проблематичным, противоречит политике США и способствует продолжающемуся распространению антиизраильской риторики в рамках организации", - указывается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что США прекратят быть полноправным членом ЮНЕСКО 31 декабря 2026 года.

США и ЮНЕСКО

4 февраля президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Американский лидер подверг деятельность ООН критике, заявив, что организация "обладает огромным потенциалом", но не реализует его уже на протяжении долгого времени. Также в своем указе Трамп потребовал в течение 90 дней пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО, проверить, как организация "поддерживает интересы США".

Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась "излишняя политизация" ЮНЕСКО и "неразумное расходование" ее бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году. В 2018 году Трамп во время первого президентского срока повторно вышел из организации из-за "обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и сохраняющейся антиизраильской предвзятостью". США вернулись в организацию в 2023 году.