Глава евродипломатии Кая Каллас призвала положить конец убийствам палестинцев израильскими солдатами в пунктах распределения гуманитарной помощи

БРЮССЕЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Европейский союз готов прибегнуть к различным ответным мерам, если израильское руководство откажется выполнять свои обязательства по защите мирного населения в секторе Газа и допуску гуманитарных конвоев в анклав. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Все варианты [ответных мер] будут рассматриваться, если Израиль не выполнит свои обязательства", - написала она в X.

По словам Каллас, в ходе переговоров с министром иностранных дел еврейского государства Гидеоном Сааром она напомнила ему про договоренность ЕС и Израиля о беспрепятственных поставках гуманитарных грузов в сектор Газа и призвала положить конец убийствам палестинцев израильскими солдатами в пунктах распределения гуманитарной помощи.

21 июля главы МИД 25 европейских стран и еврокомиссар по кризисному управлению Аджа Лябиб призвали Израиль прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи. В начале месяца издание Politico сообщило, что ЕС рассматривает возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем в связи с ситуацией вокруг палестинского анклава, однако по итогам совещания глав МИД Евросоюза, которое состоялось 15 июля, никакого решения принято не было.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы, свыше 900 человек погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в палестинском анклаве с марта, когда ее распределение началось через систему пунктов управляемого Израилем и США фонда. По информации ведомства, с 7 октября 2023 года в общей сложности были убиты 59 029 палестинцев.