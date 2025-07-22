Глава МИД Израиля заявил, что выход США из ЮНЕСКО отвечает интересам государства

Гидеон Саар отметил, что "дискриминация Израиля и политизация со стороны государств - членов ООН должны прекратиться как в ЮНЕСКО, так и во всех других профессиональных учреждениях ООН"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июля. /ТАСС/. Израиль приветствует решение США о выходе из ЮНЕСКО и считает это необходимым шагом, который "содействует справедливости" и отвечает израильским интересам. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар.

"Приветствуем решение администрации США о выходе из ЮНЕСКО. Это необходимый шаг, призванный содействовать справедливости и праву Израиля на достойное отношение в системе ООН, часто попираемому из-за политизации этой структуры", - написал он в X.

По версии Саара, "дискриминация Израиля и политизация со стороны государств - членов ООН должны прекратиться как в ЮНЕСКО, так и во всех других профессиональных учреждениях ООН". "Израиль благодарит США за моральную поддержку и лидерство, особенно на многосторонней арене, которая заражена антиизраильской дискриминацией. Организации Объединенных Наций необходимы фундаментальные реформы, чтобы она оставалась релевантной и сегодня", - полагает израильский министр.

22 июля Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Это решение в Вашингтоне обосновали тем, организация якобы поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась "излишняя политизация" ЮНЕСКО и "неразумное расходование" ее бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году. В 2018 году Трамп во время первого срока повторно вышел из организации из-за "обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и сохраняющейся антиизраильской предвзятостью". США вернулись в организацию в 2023 году.

Израиль много лет конфликтовал с ЮНЕСКО из-за статуса Иерусалима и охранных объектов на палестинской территории. В 2017 году еврейское государство решило покинуть организацию, и в 2018 году одновременно с США выполнило решение о приостановке членства. Вместе с тем за всеми объектами из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, находящимися на израильской территории, сохранен их статус.