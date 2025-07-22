При этом еще месяц назад 49% респондентов отрицательно оценили работу нового канцлера

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 60% немцев недовольны работой канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL.

Согласно данным исследования, только 32% довольны работой Мерца, что на 3 процентных пункта (п.п.) меньше по сравнению с показателем, зафиксированным неделей ранее. 64% респондентов выразили недовольство деятельностью канцлера (плюс 4 п. п.). Это самый высокий показатель с момента вступления Мерца в должность. Остальные не определились с ответом.

При этом еще месяц назад 49% немцев отрицательно оценили работу нового канцлера. Причем особенно недовольны на востоке Германии - 74%. На западе страны таковых 62%.

Опрос проводился 15-18 июля. В нем участвовали 2 003 человека.

По данным другого исследования, проведенного Forsa, лишь 29% респондентов считают Мерца достойным доверия. Противоположного мнения придерживаются 67%. Остальные не определились с ответом. Этот опрос проводился 18-21 июля. В нем приняли участие 1 008 человек.

Как отмечается в статье NTV, после небольшого подъема правительственная коалиция скатывается к кризису.